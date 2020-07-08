Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже

Россиянин Пётр Ян рассказал, где находится октагон, в котором пройдут поединки турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251.

«Мне поступает очень много сообщений относительно октагона на пляже. Интересуются, правда ли там состоится бой. Но все знают, что сама битва пройдёт в закрытом помещении. Что касается той клетки, возможно, там будут проходить тренировки, другие мероприятия, либо она предназначена для антуража», — рассказал Ян RT.

Турнир UFC 251 пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин проведёт поединок за титул организации в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.

Ранее Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова.