Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже

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Россиянин Пётр Ян рассказал, где находится октагон, в котором пройдут поединки турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251.
Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
  • globallookpress.com

«Мне поступает очень много сообщений относительно октагона на пляже. Интересуются, правда ли там состоится бой. Но все знают, что сама битва пройдёт в закрытом помещении. Что касается той клетки, возможно, там будут проходить тренировки, другие мероприятия, либо она предназначена для антуража», — рассказал Ян RT.

Турнир UFC 251 пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин проведёт поединок за титул организации в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.

Ранее Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

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