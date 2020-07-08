Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
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«Мне поступает очень много сообщений относительно октагона на пляже. Интересуются, правда ли там состоится бой. Но все знают, что сама битва пройдёт в закрытом помещении. Что касается той клетки, возможно, там будут проходить тренировки, другие мероприятия, либо она предназначена для антуража», — рассказал Ян RT.
Турнир UFC 251 пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин проведёт поединок за титул организации в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.
Ранее Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова.