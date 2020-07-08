Ян ответил, принимал ли участие в создании спортивного симулятора UFC 4

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян признался, что не принимал непосредственного участия в создании видеоигры UFC 4, где он присутствует в списке бойцов.

«Знаю, что скоро состоится выход UFC 4, и в курсе, что присутствую в ростере бойцов. Но принимать участие в создании симулятора не пришлось. Сам думал, что всё происходит именно так: тебя приглашают, снимают. Но там работают профессионалы, эксперты. Они просто поддерживают связь, спрашивают, какие приёмы спортсмен хотел бы добавить», — рассказал Ян RT.

Ранее Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже.