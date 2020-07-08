Влашич — шестой футболист, набравший 15 очков за результативность в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал шестым футболистом, который набрал 15 баллов за результативность в текущем сезоне РПЛ.

РИА Новости

В матче с «Оренбургом» хорват отдал голевую передачу на Фёдора Чалова. В текущем сезоне РПЛ на счету Влашича десять забитых мячей и пять результативных передач. Ранее Чалов забил во втором матче РПЛ подряд.