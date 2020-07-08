Влашич — шестой футболист, набравший 15 очков за результативность в текущем сезоне РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал шестым футболистом, который набрал 15 баллов за результативность в текущем сезоне РПЛ.
Влашич — шестой футболист, набравший 15 очков за результативность в текущем сезоне РПЛ
  • РИА Новости

В матче с «Оренбургом» хорват отдал голевую передачу на Фёдора Чалова. 

В текущем сезоне РПЛ на счету Влашича десять забитых мячей и пять результативных передач. 

Ранее Чалов забил во втором матче РПЛ подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить