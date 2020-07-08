Влашич — шестой футболист, набравший 15 очков за результативность в текущем сезоне РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал шестым футболистом, который набрал 15 баллов за результативность в текущем сезоне РПЛ.
- РИА Новости
В матче с «Оренбургом» хорват отдал голевую передачу на Фёдора Чалова.
В текущем сезоне РПЛ на счету Влашича десять забитых мячей и пять результативных передач.
Ранее Чалов забил во втором матче РПЛ подряд.
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