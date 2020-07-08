Семак заявил, что «Зенит» посвятил победу в РПЛ работникам, борющимся с коронавирусом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб посвятил завоевание чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ) медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

«Борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле. Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам, волонтёрам, которые не жалеют сил для спасения заражённых коронавирусом. За каждой победой стоят люди. Благодаря им футбол снова с нами», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца первенства.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в матче с «Зенитом».