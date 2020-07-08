Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в матче с «Зенитом»
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«Дело не в решении, а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к «Сочи», — цитирует Медведева ТАСС.
Он отметил, что обыгрывать соперника, у которого сильный состав, всегда приятнее. Медведев также подчеркнул, что, несмотря на досрочную победу в чемпионате, «Зениту» хочется обыграть «Сочи», так как после игры сине-бело-голубым вручат медали и чемпионский кубок.
«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За восемь матчей в составе южной команды Кокорин забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее сообщалось, что Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита».