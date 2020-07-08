Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Александр Кокорин, который находится в аренде в «Сочи», сможет сыграть с петербургским коллективом в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а другой арендованный у «Зенита» игрок Андрей Мостовой не сможет выйти на поле.

«Дело не в решении, а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к «Сочи», — цитирует Медведева ТАСС.

Он отметил, что обыгрывать соперника, у которого сильный состав, всегда приятнее. Медведев также подчеркнул, что, несмотря на досрочную победу в чемпионате, «Зениту» хочется обыграть «Сочи», так как после игры сине-бело-голубым вручат медали и чемпионский кубок.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За восемь матчей в составе южной команды Кокорин забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита».