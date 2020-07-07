Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»

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Форвард «Сочи» Александр Кокорин вместе с командой прилетел на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Завтра будет понятно, примет ли Александр Кокорин участие в игре с «Зенитом». Он вместе с командой полетел на матч», — цитирует генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко «Чемпионат».

Кокорин принадлежит «Зениту», а за «Сочи» играет на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в восьми матчах РПЛ и стал автором семи забитых мячей.

Ранее Медведев рассказал о планах «Зенита» по Дзюбе и Кокорину. 

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