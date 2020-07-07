Кокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
«Завтра будет понятно, примет ли Александр Кокорин участие в игре с «Зенитом». Он вместе с командой полетел на матч», — цитирует генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко «Чемпионат».
Кокорин принадлежит «Зениту», а за «Сочи» играет на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в восьми матчах РПЛ и стал автором семи забитых мячей.
Ранее Медведев рассказал о планах «Зенита» по Дзюбе и Кокорину.