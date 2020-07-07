Медведев рассказал о планах «Зенита» по Дзюбе и Кокорину

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что контракт с лучшим бомбардиром команды Артёмом Дзюбой будет продлён сразу после окончания текущего сезона.
Медведев рассказал о планах «Зенита» по Дзюбе и Кокорину
  • РИА Новости

«Дзюба остаётся. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона. Кокорин является одним из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», то мы с ним пообщаемся» — цитирует Медведева ТАСС.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл 25 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. На счету Кокорина, который находится в аренде в «Сочи», восемь сыгранных поединков и семь точных ударов.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не будет подписывать более трёх-четырёх новых игроков.

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