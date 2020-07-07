Медведев рассказал о планах «Зенита» по Дзюбе и Кокорину
- РИА Новости
«Дзюба остаётся. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона. Кокорин является одним из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», то мы с ним пообщаемся» — цитирует Медведева ТАСС.
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл 25 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. На счету Кокорина, который находится в аренде в «Сочи», восемь сыгранных поединков и семь точных ударов.
Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не будет подписывать более трёх-четырёх новых игроков.