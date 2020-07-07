Медведев заявил, что «Зенит» не будет подписывать более трёх-четырёх новых игроков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферной политике клуба в ближайшее трансферное окно.

«У нас будет точечное усиление. Не более трёх-четырёх игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, мы ещё не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по итогам текущего сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что говорили тренер и футболисты «Зенита» после второго подряд чемпионства в РПЛ.