Тренер Масвидаля заболел коронавирусом перед турниром UFC 251

Майк Браун, тренер американского бойца смешанного стиля Хорхе Масвидаля, заболел коронавирусом перед титульным поединком своего подопечного с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC 251.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Данную информацию подтвердил и сам Браун, отметив, что с ним всё в порядке.

Турнир UFC 251, на котором состоится поединок Масвидаля и Усмана, запланирован на 11 июля.

До этого Усман должен был провести титульный бой на турнире с Гилбертом Бёрнсом, но бразильский боец заболел коронавирусом, из-за чего ему начали искать замену.

Ранее UFC объявил о проведении поединка Усман — Масвидаль на турнире UFC 251.