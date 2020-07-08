Тренер Масвидаля заболел коронавирусом перед турниром UFC 251
- Reuters
Об этом сообщает MMA Fighting.
Данную информацию подтвердил и сам Браун, отметив, что с ним всё в порядке.
Турнир UFC 251, на котором состоится поединок Масвидаля и Усмана, запланирован на 11 июля.
До этого Усман должен был провести титульный бой на турнире с Гилбертом Бёрнсом, но бразильский боец заболел коронавирусом, из-за чего ему начали искать замену.
Ранее UFC объявил о проведении поединка Усман — Масвидаль на турнире UFC 251.