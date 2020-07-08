Тренер Масвидаля заболел коронавирусом перед турниром UFC 251

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Майк Браун, тренер американского бойца смешанного стиля Хорхе Масвидаля, заболел коронавирусом перед титульным поединком своего подопечного с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC 251.
Тренер Масвидаля заболел коронавирусом перед турниром UFC 251
  • Reuters

Об этом сообщает MMA Fighting.

Данную информацию подтвердил и сам Браун, отметив, что с ним всё в порядке.

Турнир UFC 251, на котором состоится поединок Масвидаля и Усмана, запланирован на 11 июля.

До этого Усман должен был провести титульный бой на турнире с Гилбертом Бёрнсом, но бразильский боец заболел коронавирусом, из-за чего ему начали искать замену.

Ранее UFC объявил о проведении поединка Усман — Масвидаль на турнире UFC 251.

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