UFC объявил о проведении поединка Усман — Масвидаль на турнире UFC 251
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Таким образом, Масвидаль заменит Гилберта Бёрнса, накануне получившего положительный результат теста на коронавирус.
35-летний Масвидаль одержал 35 побед и потерпел 13 поражений за свою карьеру в ММА. Он является автором самого быстрого нокаута в истории UFC.
В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед и одно поражение.
Турнир UFC 251, на котором состоится поединок Масвидаля и Усмана, запланирован на 11 июля.
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