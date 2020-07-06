UFC объявил о проведении поединка Усман — Масвидаль на турнире UFC 251

Обладатель титула BMF Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль стал соперником чемпиона организации в полусреднем весе Камару Усмана на турнире UFC 251.

Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Таким образом, Масвидаль заменит Гилберта Бёрнса, накануне получившего положительный результат теста на коронавирус.

35-летний Масвидаль одержал 35 побед и потерпел 13 поражений за свою карьеру в ММА. Он является автором самого быстрого нокаута в истории UFC.

В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед и одно поражение.

Турнир UFC 251, на котором состоится поединок Масвидаля и Усмана, запланирован на 11 июля.

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