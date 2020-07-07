Рахимов высказался об ошибках «Краснодара» в матче с «Зенитом»

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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов считает, что у «Краснодара» отсутствует баланс в игре, что лишний раз показал матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Рахимов высказался об ошибках «Краснодара» в матче с «Зенитом»
  • ©fckrasnodar.ru

«Южане продолжают гнуть свою линию и играют в зрелищный футбол, более ориентированный на атаку. В матче с «Зенитом» это прослеживалось особенно чётко. Но в таком случае у «Краснодара» теряется баланс в игре. Мы видели, какие мячи подопечные Мурада Мусаева пропускали от петербуржцев, какие свободные зоны оставляли на своей половине поля», — сказал эксперт в эксклюзивном интервью RT.

По его мнению, у любой команды не должна «провисать» ни одна из игровых фаз, так как этим могут воспользоваться соперники, и «Краснодару» стоит иногда играть «вторым номером», чтобы чаще добиваться необходимых результатов.

«Возможно, если «Краснодар» позволит себе сыграть «вторым номером», психологически ему будет даже проще. Команда поймёт, что может быть непредсказуемой для соперников, и почувствует уверенность в себе. А так сегодня уже все прекрасно понимают, как будет играть «Краснодар», и готовы к этому. Прояви южане больше гибкости, оппонентам стало бы сложнее, поскольку никто бы не знал, чего от них ждать», — добавил Рахимов.

Ранее Рахимов рассказал, в чём «Зенит» превосходит конкурентов в РПЛ.

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