Рахимов рассказал, в чём «Зенит» превосходит конкурентов в РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о сильных сторонах петербургского «Зенита», который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выше ли «Зенит» своих конкурентов на голову? Насчёт целой головы не скажу, но «Зенит» точно выше остальных. Посмотрите, насколько мощный у команды подбор футболистов, какие игроки там сидят на скамейке запасных. Сергей Семак имеет возможность по ходу матчей варьировать состав. Да и игра у петербуржцев не портится. В этом плане «Зенит» превосходит конкурентов», — сказал эксперт в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что у сине-бело-голубых также были не самые яркие матчи в сезоне, но в этих играх всегда решающую роль играло индивидуальное мастерство подопечных Семака.

«В совокупности оно даёт командное мастерство. Однако в еврокубках его не всегда хватает. В Лиге чемпионов команде не достаёт скорости, которая в этом турнире необходима. Если посмотреть на матчи ведущих чемпионатов Европы, там интенсивность совсем иная, чем в РПЛ, абсолютно по-другому выстроена игра. Этого «Зениту» в еврокубках может не хватить», — сказал Рахимов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» получит кубок за победу в РПЛ после матча с «Сочи».