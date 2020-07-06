«Зенит» получит кубок за победу в РПЛ после матча с «Сочи»

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Стало известно, когда пройдёт церемония награждения «Зенита» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/20.
«Зенит» получит кубок за победу в РПЛ после матча с «Сочи»
  • © ФК "Зенит"

Петербургскому клубу вручат кубок победителей РПЛ после матча 27-го тура с «Сочи», который пройдёт на «Газпром Арене» 8 июля. Об этом сообщает Telegram-канал соревнований.

После победы «Зенита» в РПЛ в прошлом сезоне петербуржцам отдали старый кубок на вечное хранение, поскольку победа в чемпионате стала пятой. Новый кубок разрабатывали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You.

Ранее Медведев прокомментировал массовое собрание болельщиков для приветствия команды у аэропорта.

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