Медведев прокомментировал массовое собрание болельщиков для приветствия команды у аэропорта

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал встречу клуба фанатами в аэропорту Пулково после прилёта из Краснодара.
Медведев прокомментировал массовое собрание болельщиков для приветствия команды у аэропорта
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«С учётом ситуации, которая была в городе, болельщики, пока ждали команду, вели себя дисциплинированно. А те 20 минут, которые были посвящены приветствию… Ну да, не всегда заверяли дистанцию. Но это было особое событие, прилёт команды чемпиона. Негатив вокруг несоблюдения дистанции «Зенитом», могут ли быть санкции? Мы о плохом не думаем, потому мы продолжаем работать в строгом режиме. Команда продолжает выполнять все требования, а лишать людей праздника было бы несправедливо», — цитирует Медведева Sport24.

Благодаря победе над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Ранее фанаты «Зенита» устроили для команды фаер-шоу у аэропорта.

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