СМИ сообщают, что Цорн отправлен в отставку с поста гендиректора «Спартака»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн покинул свой пост.
- © Александр Ступников
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, данное решение было принято советом директоров красно-белых.
Цорн занимал должность с мая 2019 года.
Ранее агент опроверг слова Цорна о переговорах «Спартака» с Николаем Рассказовым по поводу контракта.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube