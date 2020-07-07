СМИ сообщают, что Цорн отправлен в отставку с поста гендиректора «Спартака»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн покинул свой пост.
СМИ сообщают, что Цорн отправлен в отставку с поста гендиректора «Спартака»
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, данное решение было принято советом директоров красно-белых.

Цорн занимал должность с мая 2019 года.

Ранее агент опроверг слова Цорна о переговорах «Спартака» с Николаем Рассказовым по поводу контракта.

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