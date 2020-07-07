Агент опроверг слова Цорна о переговорах «Спартака» с Рассказовым по поводу контракта

Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, опроверг слова генерального директора клуба Томаса Цорна о переговорах по продлению контракта с игроком.

«Информация о том, что Томас Цорн ведёт переговоры со мной о продлении контракта уже полтора года, неправда. Месяц назад об этом сказал Томас в интервью, и я могу сказать, что это не так», — цитирует агента «РБ-Спорт».

По его словам, до интервью Цорна конкретику по соглашению сторона Рассказова слышала только от бывшего вице-президента клуба Наиля Измайлова, а затем были разговоры о продлении без обсуждения цифр и условий. При этом представитель игрока отметил, что после недавнего контрольного матча с «Динамо» ситуация немного изменилась.

«Колю вызвал один из руководителей клуба и сделал конкретное предложение о продлении. Сейчас идёт диалог», — добавил Мижигурскис.

22-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин может перейти в «Монако».