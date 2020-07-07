СМИ: Экс-голкипер «Спартака» Митрюшкин может перейти в «Монако»
- РИА Новости
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», после окончания контракта со швейцарским «Сьоном» Митрюшкин уже провёл несколько тренировок в составе «Монако».
За монегасков уже выступает другой российский игрок полузащитник Александр Головин.
24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». Он выступал за «Сьон» с 2016 года. В его активе 76 матчей за основной состав «Сьона», 13 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей.
Ранее сообщалось, что Митрюшкин покинул «Сьон».