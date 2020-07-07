СМИ: Экс-голкипер «Спартака» Митрюшкин может перейти в «Монако»

Бывший вратарь московского «Спартака» россиянин Митрюшкин может перейти во французский футбольный клуб «Монако».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после окончания контракта со швейцарским «Сьоном» Митрюшкин уже провёл несколько тренировок в составе «Монако».

За монегасков уже выступает другой российский игрок полузащитник Александр Головин.

24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». Он выступал за «Сьон» с 2016 года. В его активе 76 матчей за основной состав «Сьона», 13 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей.

Ранее сообщалось, что Митрюшкин покинул «Сьон».