СМИ: «Барселона» намерена понизить зарплату Месси

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Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» собирается сократить зарплату нападающему и капитану команды Лионелю Месси.
СМИ: «Барселона» намерена понизить зарплату Месси
  • Reuters

Как сообщает El Chiringuito TV, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит игроку о понижении его оклада. 

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен работой Бартомеу.

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