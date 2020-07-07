СМИ: «Барселона» намерена понизить зарплату Месси
- Reuters
Как сообщает El Chiringuito TV, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит игроку о понижении его оклада.
Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен работой Бартомеу.