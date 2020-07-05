СМИ: Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен работой Бартомеу

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси не хочет уходить из команды, но он очень недоволен работой президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.

Как сообщает Goal, окружение Месси преднамеренно распространило информацию о возможном уходе форварда из команды по завершении контракта.

Отмечается, что таким способом Месси хотел выразить недоверие Бартомеу.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити».