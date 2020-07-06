Федотов подверг критике назначение судьи Москалёва на матч «Спартак» — «Тамбов»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3).

«Ключевую ошибку в этой игре совершил департамент судейства РФС — они назначили Москалёва. Назначать его было нельзя — ведь он почти восемь месяцев не судил, а здесь ещё и матч без VAR. Нельзя сказать, что Москалёв судил в пользу одной из команд. Ошибки были в обе стороны. Департамент должен лишить Москалёва категории ФИФА и отправить его в ФНЛ. Но они этого не сделают, чтобы мы не потеряли место судей в ФИФА», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Арбитр Москалёв после матча подвергался критике со стороны экспертов за незасчитанный гол футболиста «Спартака» Соболева.

Ранее агент Бобсина подтвердил интерес российских клубов к футболисту.