Федотов подверг критике назначение судьи Москалёва на матч «Спартак» — «Тамбов»

Короткая ссылка
Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалёва на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3).
Федотов подверг критике назначение судьи Москалёва на матч «Спартак» — «Тамбов»

«Ключевую ошибку в этой игре совершил департамент судейства РФС — они назначили Москалёва. Назначать его было нельзя — ведь он почти восемь месяцев не судил, а здесь ещё и матч без VAR. Нельзя сказать, что Москалёв судил в пользу одной из команд. Ошибки были в обе стороны. Департамент должен лишить Москалёва категории ФИФА и отправить его в ФНЛ. Но они этого не сделают, чтобы мы не потеряли место судей в ФИФА», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Арбитр Москалёв после матча подвергался критике со стороны экспертов за незасчитанный гол футболиста «Спартака» Соболева.

Ранее агент Бобсина подтвердил интерес российских клубов к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить