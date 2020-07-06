СМИ: «Витязь» продолжит выступления в КХЛ, несмотря на финансовые проблемы

«Витязь» примет участие в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21, несмотря на финансовые проблемы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». У команды есть долги перед игроками за четыре месяца и нет договора с ареной в Подольске на новый сезон.

По данным источника, долги в клубе обещают погасить 25 июля, проблема со стадионом будет решена, но общий бюджет «Витязя» будут снижен. Планируется, что зарплаты хоккеистов и тренеров подмосковной команды будут урезаны на 20%, что позволит ей продолжить выступать в КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем.