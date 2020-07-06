СМИ: «Витязь» продолжит выступления в КХЛ, несмотря на финансовые проблемы

Короткая ссылка
«Витязь» примет участие в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21, несмотря на финансовые проблемы.
СМИ: «Витязь» продолжит выступления в КХЛ, несмотря на финансовые проблемы
  • @hcvityaz_khl
  • Twitter

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». У команды есть долги перед игроками за четыре месяца и нет договора с ареной в Подольске на новый сезон.

По данным источника, долги в клубе обещают погасить 25 июля, проблема со стадионом будет решена, но общий бюджет «Витязя» будут снижен. Планируется, что зарплаты хоккеистов и тренеров подмосковной команды будут урезаны на 20%, что позволит ей продолжить выступать в КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить