Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей». По сведениям источника, «Витязь» столкнулся с серьёзными проблемами в финансировании команды. В клубе не погашены трёхмесячные долги перед хоккеистами. Также не решён вопрос и с оплатой аренды дворца в Подольске, в котором играет команда.
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/20 занял седьмое место в Западной конференции, вылетев в первом раунде Кубка Гагарина от петербургского СКА.
Ранее ФХР признала ЦСКА чемпионом России сезона-2019/20.