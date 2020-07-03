Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем

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Подольский «Витязь» может пропустить сезон-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ввиду финансовых проблем.
Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей». По сведениям источника, «Витязь» столкнулся с серьёзными проблемами в финансировании команды. В клубе не погашены трёхмесячные долги перед хоккеистами. Также не решён вопрос и с оплатой аренды дворца в Подольске, в котором играет команда.

«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/20 занял седьмое место в Западной конференции, вылетев в первом раунде Кубка Гагарина от петербургского СКА.

Ранее ФХР признала ЦСКА чемпионом России сезона-2019/20.

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