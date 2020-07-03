ФХР признала ЦСКА чемпионом России сезона-2019/20

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Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею в минувшем сезоне, который был досрочно завершён на стадии плей-офф.
ФХР признала ЦСКА чемпионом России сезона-2019/20
  • cska-hockey.ru

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Отмечается, что места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и вышел в полуфинал Западной конференции.

Вице-чемпионами стали казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, а бронзовым призёром — московское «Динамо».

Сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что хоккеист Николай Голдобин подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

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