ФХР признала ЦСКА чемпионом России сезона-2019/20
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Отмечается, что места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и вышел в полуфинал Западной конференции.
Вице-чемпионами стали казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, а бронзовым призёром — московское «Динамо».
Сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что хоккеист Николай Голдобин подписал двухлетний контракт с ЦСКА.