СМИ: 11 футболистов брестского «Динамо» заболели коронавирусом, трое госпитализированы

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В брестском футбольном клубе «Динамо» было выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом.
СМИ: 11 футболистов брестского «Динамо» заболели коронавирусом, трое госпитализированы
  • © Официальный сайт Динамо-Брест

Как сообщает by.tribuna.com, среди игроков заболели 11 человек — Сергей Игнатович, Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, Сергей Кривец, Роман Юзепчук, Александр Нойок, Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев. Ещё пять заболевших — из числа персонала команды.

Отмечается, что Юзепчук, Нойок и Игнатович были госпитализированы.

Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами» в рамках 16-го тура Высшей лиги Беларуси, который, несмотря на запрос клуба, не был перенесён.

Ранее сообщалось, что в брестском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавируса.

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