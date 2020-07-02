Источник: в брестском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавируса

В брестском «Динамо» сразу несколько футболистов заболели коронавирусом.

Об этом сообщает By.tribuna.com. Тест на коронавирус оказался положительным как минимум у троих футболистов, среди которых Александр Нойок и Денис Лаптев. Все трое выходили на поле в матче с «Неманом» (0:1), который состоялся 27 июня. Коронавирус также был обнаружен у некоторых сотрудников клуба.

По сведениям источника, «Динамо» запрашивало перенос матча со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, но Белорусская федерация футбола отказала клубу. Матч должен состояться 3 июля.

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