Игрок ЦСКА Влашич оценил ситуацию с отъездом Гончаренко

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ситуацию с отъездом из команды главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Игрок ЦСКА Влашич оценил ситуацию с отъездом Гончаренко
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Ситуация с отъездом Гончаренко странная, но люди иногда совершают ошибки. В нашем клубе мы все одна большая семья и делаем всё друг для друга», — цитирует Влашича «Чемпионат».

До этого в прессе появилась информация, что Гончаренко написал заявление об увольнении после поражения в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом»(0:4), после чего уехал в Белоруссию. В матче 24-го тура с «Динамо» (0:0) его обязанности исполнял ассистент тренера Сергей Овчинников, а в 25-м туре со «Спартаком» Гончаренко вернулся к своим обязанностям.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 2:0 благодаря дублю Влашича.

Ранее Гончаренко выразил мнение, что травма форварда ЦСКА Фёдора Чалова может оказаться незначительной.

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