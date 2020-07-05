СМИ: НХЛ не планирует сокращать регулярный чемпионат-2020/21

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не намерены сокращать регулярный чемпионат в сезоне-2020/21.
СМИ: НХЛ не планирует сокращать регулярный чемпионат-2020/21
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн в Twitter, руководство лиги надеется полностью провести новый сезон, несмотря на то что он начнётся в декабре или январе, а финал Кубка Стэнли состоится следующим летом.

Нынешний сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В нём примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Стэнли примет Эдмонтон.

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