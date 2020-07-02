Источник: финал Кубка Стэнли примет Эдмонтон

Финалы конференций Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне.

Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи. Решение должно быть утверждено на встрече руководства НХЛ и профсоюза игроков. Если не будет внезапных изменений, место проведения матчей утвердят к 3—4 июля.

Сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В нём примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Филадельфии» Оскар Линдблом победил рак.