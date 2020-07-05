В «Формуле-1» рассказали о новом формате церемонии награждения

«Формула-1» представила подробности о новом формате церемонии награждения пилотов по итогам гонки, он был изменён в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Motorsport, начиная с первой гонки сезона-2020 тройка призёров гонки (после её завершения) будет проезжать круг почёта как можно медленнее, чтобы другие пилоты успели вернуться на пит-лейн. После этого они направятся на стартовую прямую, где и остановят свои болиды.

Отмечается, что к гонщикам приедет беспилотная тележка, которая привезёт им воду, кепки, маски и полотенца. После чего к ним выйдет интервьюер. В Австрии им станет чемпион 2009 года Дженсон Баттон, который после флеш-интервью покинет гонщиков.

После этого пилоты и представитель команды-победительницы займут свои места на четырёх раздельных мини-подиумах, расположенных на расстоянии друг от друга, и традиционно прослушают гимны, после чего смогут взять кубки, которые организаторы оставят у ступенек. В конце церемонии награждения призёры смогут традиционно облить друг друга шампанским.

Первая гонка сезона-2020 пройдёт на «Ред Булл Ринге» 5 июля. Старт запланирован на 16:10 мск.

Ранее сообщалось, что в Mercedes допустили возможность перегрева болидов из-за их антирасистской раскраски.