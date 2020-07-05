В РПЛ подтвердили проведение матча «Рубин» — «Оренбург»

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подтвердила, что матч 26-го тура между казанским «Рубином» и «Оренбургом» состоится согласно расписанию.
В РПЛ подтвердили проведение матча «Рубин» — «Оренбург»
  • РИА Новости

«Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани. В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Ранее «Оренбург» сообщил, что матч РПЛ с «Рубином» состоится.

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