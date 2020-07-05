«Оренбург» сообщил, что матч РПЛ с «Рубином» состоится

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» сообщила, что матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» состоится.

«Благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды, стало возможным участие команды в матче ближайшего тура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб уже отправил всю необходимую и должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру.

Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что заболевшие коронавирусом футболисты «Динамо» не сыграют до конца сезона.