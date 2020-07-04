Заболевшие коронавирусом футболисты «Динамо» не сыграют до конца сезона

Полузащитники московского «Динамо» Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский и форвард Клинтон Н'Жи, заболевшие коронавирусом, пропустят остаток сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ситуация не меняется. Шиманьский уже вернулся из больницы, остальные вернутся на днях. Они пропустили две недели, после карантина будут заниматься индивидуально. В этом сезоне они нам уже не помогут», — приводит ТАСС слова главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова.

В день матча 23-го тура, в котором «Динамо» должно было сыграть с «Краснодаром», стало известно о выявлении коронавируса у Н'Жи, Шиманьского и Каборе. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля.

Ранее в тульском «Арсенале» заявили об отсутствии больных коронавирусом.