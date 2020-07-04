В «Арсенале» заявили об отсутствии больных коронавирусом

Исполняющий обязанности главного тренера тульского «Арсенала» Сергей Подпалый заявил, что в его команде нет игроков с положительными результатами тестов на коронавирус.

«У Григалавы проблемы с голеностопом, он даже не тренируется. Надеюсь, через два-три тура будет готов. У Чаушича повреждение, у Аджоева тоже травма. Мы все здоровы, а люди начинают что-то выдумывать. Команда здорова, давайте говорить о футболе», — сказал Подпалый после матча 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

Чемпионат РПЛ, который был прерван из-за коронавируса, возобновился 19 июня.

Ранее сообщалось, что «Динамо» с минимальным счётом уступило «Арсеналу» в 26-м туре РПЛ.