СМИ: Четыре хоккеиста и тренер «Сент-Луиса» заболели коронавирусом

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» выявлены пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает St. Louis Post-Dispatch, результаты тестов на коронавирус у четырёх игроков и одного члена тренерского штаба дали положительный результат.

Отмечается, что клуб приостановил тренировочный процесс из-за выявления заболевших.

За «Сент-Луис» играют двое россиян — форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее сообщалось, что финалы конференций и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне.