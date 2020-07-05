СМИ: Четыре хоккеиста и тренер «Сент-Луиса» заболели коронавирусом
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Как сообщает St. Louis Post-Dispatch, результаты тестов на коронавирус у четырёх игроков и одного члена тренерского штаба дали положительный результат.
Отмечается, что клуб приостановил тренировочный процесс из-за выявления заболевших.
За «Сент-Луис» играют двое россиян — форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.
Ранее сообщалось, что финалы конференций и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне.