Баскетболист «Юты» Гобер рассказал, как справился с критикой из-за коронавируса

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер рассказал, как он справился с критикой после своего заражения коронавирусом.

«Сейчас я счастлив. Я снова ощутил радость от игры в баскетбол с моей командой. И я готов продолжить сезон и выиграть чемпионат. Это моя цель. И честно говоря, после всего, что мы пережили, это будет отличное возвращение. Когда весь мир судит тебя и посылает огромное количество негативной энергии, это непросто пережить любому человеку. Но в то же время люди судят тебя по тому восприятию, которое у них есть. Иногда это может быть одно фото, одно видео, одно интервью или одно действие», — приводит слова Гобера Associated Press.

Гобер стал первым игроком лиги, у которого был подтверждён коронавирус. Незадолго до этого он достаточно жёстко шутил по поводу данного заболевания, а на одной из пресс-конференций в ответ на вопрос по поводу коронавируса посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны на столе. Позднее он извинился за такое поведение.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что третий баскетболист «Майами» заболел коронавирусом перед отправкой в Орландо.