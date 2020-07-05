СМИ: UFC ведёт переговоры с Масвидалем о замене заболевшего коронавирусом Бёрнса на турнире UFC 251

Обладатель титула BMF Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль может выйти на бой с чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC 251.

Как сообщает ESPN, UFC начал переговоры с Масвидалем, чтобы он провел бой на коротком уведомлении вместо Гилберта Бёрнса, накануне сдавшего положительный тест на коронавирус, из-за чего он не выйдет на титульный бой.

Отмечается, что переговоры продвигаются успешно, но окончательное соглашение ещё не достигнуто.

35-летний Масвидаль одержал 35 побед и потерпел 13 поражений за свою карьеру в ММА. Он является автором самого быстрого нокаута в истории UFC.

В послужном списке Усмана 16 побед и одно поражение.

Турнир UFC 251, на котором должен был состояться поединок Бёрнса и Усмана, запланирован на 12 июля.

Ранее сообщалось, что Масвидаль готов заменить Бёрнса на UFC 251.