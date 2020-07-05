СМИ: UFC ведёт переговоры с Масвидалем о замене заболевшего коронавирусом Бёрнса на турнире UFC 251
- Reuters
Как сообщает ESPN, UFC начал переговоры с Масвидалем, чтобы он провел бой на коротком уведомлении вместо Гилберта Бёрнса, накануне сдавшего положительный тест на коронавирус, из-за чего он не выйдет на титульный бой.
Отмечается, что переговоры продвигаются успешно, но окончательное соглашение ещё не достигнуто.
35-летний Масвидаль одержал 35 побед и потерпел 13 поражений за свою карьеру в ММА. Он является автором самого быстрого нокаута в истории UFC.
В послужном списке Усмана 16 побед и одно поражение.
Турнир UFC 251, на котором должен был состояться поединок Бёрнса и Усмана, запланирован на 12 июля.
Ранее сообщалось, что Масвидаль готов заменить Бёрнса на UFC 251.