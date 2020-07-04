Масвидаль заявил о готовности заменить заболевшего коронавирусом Бёрнса на UFC 251

Обладатель титула BMF Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль выразил заинтересованность в проведении боя с чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом.

«По словам менеджера Масвидаля Абрахама Кавы, Хорхе полностью готов принять бой с Усманом на коротком уведомлении», — написал на своей странице в Twitter обозреватель Ариэль Хельвани.

Изначально Усман должен был драться с Гилбертом Бёрнсом, однако бразилец снялся с боя из-за положительного теста на коронавирус. Турнир UFC 251, на котором должен был состояться поединок, запланирован на 12 июля.

Ранее Бёрнс прокомментировал снятие с турнира UFC 251 из-за заболевания COVID-19.