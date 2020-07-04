Бёрнс прокомментировал снятие с турнира UFC 251 из-за заболевания COVID-19

Бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс прокомментировал отмену титульного боя с чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Камару Усманом на турнире UFC 251.

«Разрушительные новости, плохо себя чувствую, но я собираюсь выиграть эту битву! Оставайтесь в безопасности там!» — написал Бёрнс в Twitter.

Бой должен был стать главным событием турнира UFC 251, который состоится 11 июля на бойцовском острове в Абу-Даби.

На счету Бёрнса 19 побед и три поражения в MMA, Усман за карьеру одержал 16 побед и один раз проиграл.

Ранее сообщалось, что Бёрнс заболел коронавирусом и снялся с боя с чемпионом UFC Усманом.