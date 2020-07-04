Бёрнс заболел коронавирусом и снялся с боя с чемпионом UFC Усманом

Короткая ссылка
Бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс заболел коронавирусной инфекцией и снялся с титульного поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Камару Усманом.
Бёрнс заболел коронавирусом и снялся с боя с чемпионом UFC Усманом
  • Reuters
  • © Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Как сообщает MMA Junkie, бразилец получил положительный результат теста на COVID-19 и не сможет принять участия в поединке, который должен был стать главным событием турнира UFC 251. Турнир пройдёт 11 июля на бойцовском острове в Абу-Даби.

Скорее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок. 

На счету Бёрнса 19 побед и три поражения в MMA, Усман за карьеру одержал 16 побед и один раз проиграл.

Ранее в «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить