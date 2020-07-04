Бёрнс заболел коронавирусом и снялся с боя с чемпионом UFC Усманом
- Reuters
- © Steve Mitchell-USA TODAY Sports
Как сообщает MMA Junkie, бразилец получил положительный результат теста на COVID-19 и не сможет принять участия в поединке, который должен был стать главным событием турнира UFC 251. Турнир пройдёт 11 июля на бойцовском острове в Абу-Даби.
Скорее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок.
На счету Бёрнса 19 побед и три поражения в MMA, Усман за карьеру одержал 16 побед и один раз проиграл.
Ранее в «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом в команде.