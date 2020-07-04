Бёрнс заболел коронавирусом и снялся с боя с чемпионом UFC Усманом

Бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс заболел коронавирусной инфекцией и снялся с титульного поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Камару Усманом.

Как сообщает MMA Junkie, бразилец получил положительный результат теста на COVID-19 и не сможет принять участия в поединке, который должен был стать главным событием турнира UFC 251. Турнир пройдёт 11 июля на бойцовском острове в Абу-Даби.

Скорее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок.

На счету Бёрнса 19 побед и три поражения в MMA, Усман за карьеру одержал 16 побед и один раз проиграл.

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