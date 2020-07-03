В «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом в команде

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Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
В «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом в команде
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«Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двухстороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное. Каждый день какие-то новые нехорошие события происходят. Просвета не намечается... Намечается третье техническое поражение», — цитирует Столыпина Sport24.

Он отметил, что игроки соблюдают карантин и ни с кем не контактируют.

5 июля у «Оренбурга» запланирован матч с «Рубином» в Казани.

Матч «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться 1 июля в Оренбурге, был отменён по решению Роспотребнадзора из-за коронавируса у шести футболистов команды хозяев. «Оренбургу» грозит техническое поражение.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Ранее в «Рубине» отреагировали на просьбу «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура Российской премьер-лиги.

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