В «Рубине» отреагировали на просьбу «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что клуб получил письмо от «Оренбурга» с просьбой о переносе матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 июля.

«Да, мы получили письмо. Но у «Оренбурга» пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. На данный момент мы готовимся к матчу», — приводит слова пресс-службы «Рубина» РИА Новости.

Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля.

Матч «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться 1 июля в Оренбурге, был отменён по решению Роспотребнадзора из-за коронавируса у шести футболистов команды хозяев. По этой причине «Оренбургу» грозит техническое поражение.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Ранее «Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура РПЛ.