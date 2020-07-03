«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter «Оренбурга».
Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля.
Матч «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться 1 июля в Оренбурге, был отменён по решению Роспотребнадзора из-за коронавируса у шести футболистов команды хозяев. По этой причине «Оренбургу» грозит техническое поражение.
До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.
Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» раскрыли причину массового инфицирования коронавирусом.