«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» отправил казанскому «Рубину» письмо с просьбой перенести матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 июля.

Об этом сообщается в Twitter «Оренбурга».

Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля.

Матч «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться 1 июля в Оренбурге, был отменён по решению Роспотребнадзора из-за коронавируса у шести футболистов команды хозяев. По этой причине «Оренбургу» грозит техническое поражение.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» раскрыли причину массового инфицирования коронавирусом.