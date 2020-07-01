В «Оренбурге» раскрыли причину массового заражения коронавирусом

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин раскрыл некоторые подробности вспышки коронавируса в команде.

Из-за заражения группы футболистов клуб был вынужден пропустить две игры чемпионата России подряд. В этих встречах оренбуржцам были засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

По словам Сорокина, он был одним из сотрудников «Оренбурга», чей тест дал положительный результат на COVID-19.

«Где мы подхватили эту заразу, не знаем. Где-то в пути. Конечно, в аэропорту, на стоянках были люди, в лифтах кто-то ездил, самолёт кто-то обслуживал и в гостинице кто-то жил до нас. Кто-то один не в том месте вдохнул, там, где кто-то другой не вовремя выдохнул, а в небольшом самолёте, в замкнутом пространстве, зараза перескочила на других. Наверное, так», — написал пресс-атташе в Instagram.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что болельщики пишут негативные комментарии в адрес команды, а некоторые подозревают «Оренбург» в стремлении вылететь в Футбольную национальную лигу. По словам Сорокина, на самом деле игроки, тренеры и руководство хотят сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это их жизнь, карьера, будущее. У клуба есть лицензия на выступление в РПЛ, есть бюджет (он никогда не был большим, но для нашей небольшой команды вполне хватает)», — заключил Сорокин.

Он также подчеркнул, что «Оренбургу» необходимо выйти из карантина и набирать очки.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил надежду, что матч 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» состоится.