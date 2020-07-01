Слуцкий надеется, что матч «Рубин» — «Оренбург» состоится
- Reuters
«Не знаю про перенос матча. Не готов комментировать эту ситуацию. Она непонятна и неясна. Когда будет что-то понятно, мы дадим комментарий. Надеюсь, матч состоится», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.
Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля. Его проведение оказалось под вопросом из-за ситуации с коронавирусом в «Оренбурге»: команда находится на карантине.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» обратится к «Рубину» с просьбой переноса матча 26-го тура РПЛ.