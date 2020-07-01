Слуцкий надеется, что матч «Рубин» — «Оренбург» состоится

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил надежду, что матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.

«Не знаю про перенос матча. Не готов комментировать эту ситуацию. Она непонятна и неясна. Когда будет что-то понятно, мы дадим комментарий. Надеюсь, матч состоится», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля. Его проведение оказалось под вопросом из-за ситуации с коронавирусом в «Оренбурге»: команда находится на карантине.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обратится к «Рубину» с просьбой переноса матча 26-го тура РПЛ.