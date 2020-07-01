«Оренбург» обратится к «Рубину» с просьбой переноса матча 26-го тура РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб обратится к казанскому «Рубину» с просьбой переноса матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Проводим дополнительные тесты, делаем всё возможное. Напишем письмо «Рубину с просьбой о переносе. Пока мы на карантине», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Матч «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 по мск, был отменён по решению Роспотребнадзора из-за коронавируса у шести футболистов хозяев.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Ранее в «Оренбурге» объяснили, почему решили не выставлять молодёжный состав на матч с «Уралом».