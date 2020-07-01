В «Оренбурге» объяснили, почему решили не выставлять молодёжный состав на матч с «Уралом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об отмене матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Роспотребнадзор не согласовал проведение матча с «Уралом». Нам запретили играть. Почему не выставили молодёжь? Вы же нашу позицию знаете. А смысл устраивать какое-то шоу? Чудес в футболе не бывает. Вы же видели, что было в Сочи? Зачем подрывать авторитет РПЛ? Это наше решение. Слушайте, это всё-таки высшая лига. И выставлять на матч детей 2003 года рождения? Ну куда это всё? Куда мы тогда катимся? Нет, мы на это пойти не готовы», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Матч «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 мск, был отменён по решению Роспотребнадзора из-за коронавируса у шести футболистов хозяев.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Ранее сообщалось, что футболисты «Урала» узнали об отмене матча с «Оренбургом» в аэропорту.