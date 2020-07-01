Футболисты «Урала» узнали об отмене матча с «Оренбургом» в аэропорту

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Футболисты екатеринбургского «Урала» узнали новость об отмене матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» в аэропорту перед вылетом на игру.
Футболисты «Урала» узнали об отмене матча с «Оренбургом» в аэропорту
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Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

«РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать игру! Мы желаем коллегам из Оренбурга здоровья и решения всех проблем в этой непростой ситуации!» — написано в Twitter «Урала».

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи с тем, что в клубе был обнаружен коронавирус у шести футболистов и вся команда была помещена на карантин.

Матч «Оренбург» — «Урал» должен был состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 по мск.

Ранее «Оренбург» и «Урал» подтвердили отмену матча 25-го тура РПЛ.

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