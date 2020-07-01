«Оренбург» и «Урал» подтвердили отмену матча 25-го тура РПЛ

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Футбольные клубы «Оренбург» и «Урал» подтвердили, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами отменён.
«Оренбург» и «Урал» подтвердили отмену матча 25-го тура РПЛ
  • © Официальный сайт футбольного клуба «Урал»

«ФК «Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на  проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде», — написано на сайте «Оренбурга». 

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не отменило режим самоизоляции для игроков и сотрудников местной команды, которые контактировали с лицами, заболевшими коронавирусом.

Пресс-служба «Урала» также подтвердила, что игра не состоится.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи с тем, что в клубе был обнаружен коронавирус у шести футболистов и вся команда была помещена на карантин.

Матч «Оренбург» — «Урал» должен был состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 по мск.

Ранее сообщалось, что матч 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Уралом» отменён.

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