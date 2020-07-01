Матч 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Уралом» отменён

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Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом».
Матч 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Уралом» отменён
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте РПЛ.

«Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие «Оренбурга» в следующих играх будет зависеть от результатов тестирования на COVID-19 в команде.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи с тем, что в клубе был обнаружен коронавирус у шести футболистов и вся команда была помещена на карантин.

Матч «Оренбург» — «Урал» должен был состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 по мск.

Ранее президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится.

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