Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
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«Мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург. Матч состоится. Нам пришло письмо, что игра состоится сегодня в Оренбурге в назначенное время. Нам туда лететь час», — цитирует Иванова Sport24.

При этом он отметил, что ему неизвестно, сыграет ли «Оренбург» молодёжным составом.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи с тем, что в команде шесть футболистов заболели коронавирусом, и клуб был помещён на карантин.

Матч «Оренбург» — «Урал» должен состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 по мск.

Ранее в «Оренбурге» допустили, что с «Уралом» может сыграть молодёжный состав.

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