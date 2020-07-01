Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
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«Мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург. Матч состоится. Нам пришло письмо, что игра состоится сегодня в Оренбурге в назначенное время. Нам туда лететь час», — цитирует Иванова Sport24.
При этом он отметил, что ему неизвестно, сыграет ли «Оренбург» молодёжным составом.
До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи с тем, что в команде шесть футболистов заболели коронавирусом, и клуб был помещён на карантин.
Матч «Оренбург» — «Урал» должен состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 по мск.
Ранее в «Оренбурге» допустили, что с «Уралом» может сыграть молодёжный состав.